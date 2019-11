Bewegungsmelder wird demoliert

Der Haßfurter Polizei wurde mitgeteilt, dass der Bewegungsmelder in der Tiefgarage in der Bamberger Straße in Eltmann beschädigt wurde. Die Tatzeit kann nicht eingegrenzt werden und könnte auch schon länger zurückliegen. Ob Obdachlose, die seit einiger Zeit in der Tiefgarage nächtigen, damit in Zusammenhang stehen, ist nicht gesichert. Der Stadt Eltmann entstand ein Schaden von 40 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt, Telefon 09521/9270.