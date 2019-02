Bewegungskurs der Volkshochschule

Die Volkshochschule (VHS) Ebern bietet ab Dienstag, 12. März, einen neuen Bewegungskurs für Kinder von vier bis sechs Jahren an. Der Kurs unter dem Motto "Kinder im Gleichgewicht" beinhaltet Bewegungsschulung gemäß der motorischen Entwicklung sowie Wahrnehmungsschulung mit dem Schwerpunkt Gleichgewicht. Die Dozentin für Gleichgewichtsprogramme nach Beigel, Marion Engelhardt, will den Kindern Spaß an der Bewegung vermitteln. Der Kurs umfasst acht Nachmittage und findet jeweils dienstags von 15.30 bis 16.45 Uhr in der städtischen Turnhalle in Ebern statt. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Telefonnummer 09531/6463 erbeten, teilt die VHS mit. red