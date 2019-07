Bewegung und Sicherheit

Sie sind gerade noch rechtzeitig fertig geworden: Nico, Feli, Pheline, Lenni, Helen und Katrin Reindl von der Mittagsbetreuung haben den Schriftzug "Kiss and Go", der am Hintereingang der Grundschule Bubenreuth gut sichtbar prangt, bunt bemalt. Der Schriftzug kennzeichnet die gleichnamige Zone, in der Eltern ihre Kinder morgens verabschieden können, ohne durch Parkmanöver in gefährliche Situationen zu geraten.

Die Zone ist eine von vier Maßnahmen, die Schule, Eltern, Kinder und Bürgermeister in Workshops, Befragungen und im Unterricht ausgearbeitet haben. Damit hat sich sich die Schule am Projekt "Bewegt zur Schule - Na sicher!" der Gesundheitsregion plus und der Bündnisse für Familie in Landkreis und Stadt beteiligt.

Das neue Angebot zielt darauf ab, den bewegten Schulweg - zu Fuß, mit dem Roller oder Rad - nachhaltig zu fördern. Im Mittelpunkt stehen dabei Aspekte der Gesundheitsförderung, Orientierung und Selbständigkeit sowie des Klimaschutzes. Außer der "Kiss and Go"-Zone sollen in Bubenreuth für die Mülltonnen, die den Schulweg versperren, andere Standorte gefunden werden und mehr Tempo 30-Messer auf dem Schulweg zum Einsatz kommen. Eine Kreuzung wurde bereits durch eine Fahrbahnverengung übersichtlicher und sicherer gemacht.

Bubenreuths Bürgermeister Norbert Stumpf mussten die Initiatoren erst noch überzeugen,wie Stumpf freimütig zugibt. Die Idee, den Schulweg sicherer zumachen und die offiziellen Wege klar zu kommunizieren, hat ihm dann doch gefallen. "Jetzt sind die Schulwege beschrieben und die Mülltonnen werden umgestellt. Allerdings fällt mir auf, dass mich seit der Aktion keiner mehr grüßt, wenn sie ihre Kinder im Auto dabeihaben", scherzt Norbert Stumpf. "Dass manche Leute eine Entscheidung kritisieren, ist normal. Mir ist aber immer lieber, was zu machen und zu entscheiden, als nichts zu tun", sagt auch Landrat Alexander Tritthart. Den Kindern erzählte er, dass er selbst früher auch in die Grundschule und ins Gymnasium gelaufen ist. Ihn beeindruckte das ausgeprägte Klimabewusstsein der Kinder. Ein kleines Mädchen erzählt ihm stolz, dass ihre Mama meint, kurze Wege zu fahren sei unnötig.

Viele Eltern bemerken bereits den positiven Effekt, den der bewegte Schulweg bei ihren Kindern hat: "Sie kommen besser gelaunt und aufgeräumter zu Hause an als zuvor", sagt zum Beispiel Christine Ermert.

Das kann Verkehrsüberwacherin Christa Lehmann, die das Projekt in Bubenreuth mitinitiiert und begleitet hat, nur bestätigen: "Verkehrssicherheit auf Schulwegen ist mir eine Herzensangelegenheit. Das hier ist wirklich ein Vorzeigeprojekt, ich brauche nur noch Stichproben zumachen", sprudelt es aus ihr heraus.

Das Projekt "Bewegt zur Schule - Na sicher!" soll nun allen Grundschulen in Landkreis und Stadt angeboten werden. red