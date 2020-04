Bad Staffelstein vor 20 Stunden

KOMMENTAR von Matthias Einwag

Bewegung muss sein

In diesen seltsamen Zeiten bewege ich mich viel zu wenig. Geht es Ihnen auch so? Immerhin bin ich in der glücklichen Lage, die Wohnung täglich zu verlassen, um in die Redaktion zu fahren. Dort bin ich...