Bewegung mit dem Mehrgenerationenhaus

Das Bewegungs- und Präventionsangebot "MIT und FIT - Begegnung durch Bewegung" des Mehrgenerationenhauses Haßfurt startet in die Frühjahrssaison. Spaß an der frischen Luft haben, miteinander in Kontakt kommen und aktiv werden - so lautet das Motto des kostenfreien Bewegungsangebotes, das am Mittwoch, 27. März, von 10 bis 11.30 Uhr das erste Mal in diesem Jahr wieder in der Haßfurter Promenade stattfindet.

Durch Bewegungs- und Koordinationsspiele werden die geistige und körperliche Aktivität und das Miteinander gefördert, während der Spaß immer im Vordergrund steht.

Anschließend erwartet die Teilnehmer ein gesunder Imbiss. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist am Mehrgenerationenhaus; weitere Informationen erhalten Interessierte im Mehrgenerationenhaus (kurz MGH) Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9528250.