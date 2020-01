Bewegung für Kinder

Für Kinder von vier bis sechs Jahren bietet die Volkshochschule (VHS) Maroldsweisach Bewegungskurse unter dem Motto "Kinder im Gleichgewicht" an. Sie finden jeweils donnerstags von 14 bis 15.15 Uhr und von 15.30 bis 16.45 Uhr in der Mittelschule in Maroldsweisach statt. Die Kurse beinhalten Bewegungsschulung sowie Wahrnehmungsschulung mit dem Schwerpunkt Gleichgewicht. Kursleiterin Marion Engelhardt vermittelt den Kindern Spaß an der Bewegung. Weitere Kinder können kurzfristig dazukommen. Anmeldungen nimmt Helga Grüner unter Telefon 09532/615 entgegen. red