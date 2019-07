Bewegung fällt in Gesellschaft leichter

Seit März findet jeden Dienstag um 9.30 Uhr ein Bewegungstreff in Ebermannstadt statt. Wer Zeit und Lust hat, in Gemeinschaft durch schnelles Gehen und ein paar einfache Bewegungsübungen etwas Gutes für sich zu tun, ist eingeladen mitzumachen. In Gesellschaft fällt es leichter, sich selbst zu überwinden und für ausreichende Bewegung im Alltag zu sorgen, sagt Gabriele Keck, die den Bewegungstreff organisiert und anleitet. In der heißen Jahreszeit wird die Kneippanlage im Stadtpark zur willkommenen Abkühlung genutzt. Freude an der Bewegung und Spaß stehen im Mittelpunkt.

Treffpunkt ist immer am Christopherusbrunnen gegenüber vom Rathaus. Es ist keine Anmeldung erforderlich, ein geringer Unkostenbeitrag wird erhoben. red