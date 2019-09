Bewegte Monate

Das Colloquium Historicum Wirsbergense e. V. (CHW) lädt am Mittwoch, 25. September, 19 Uhr, zu einer Veranstaltung ins Stadtarchiv Bamberg, Untere Sandstraße 30a, ein. Dort wird derzeit eine Ausstellung mit dem Titel "Landtag und Staatsregierung im Exil" gezeigt. Im April 1919 wichen Parlament und Regierung vor den Räteunruhen in München nach Bamberg aus. Mitte August kehrten die Politiker wieder nach München zurück. In diesen Bamberger Wochen verabschiedete der Landtag die erste demokratische Verfassung Bayerns. Archivdirektor Horst Gehringer wird durch die Ausstellung führen und in einem Vortrag die bewegten Monate im Jahr 1919 porträtieren. Eintritt frei. red