Bewährtes Team sucht neue Helfer

Über die vielfältigen Aktionen des vergangenen Jahres berichteten die Verantwortlichen des Röttenbacher Aktionskreises für eine faire Welt unlängst in der Mitgliederversammlung. Auch mit einer kleinen Truppe von rund 15 verlässlichen Aktiven habe der Verein eine Vielzahl von Teilnahmen an Veranstaltungen bewältigt: Ökofest Herzogenaurach, Dorffest Hemhofen, Hoffest Schloss Hemhofen, Dorfplatzeinweihung Röttenbach, faires Frühstück für Schulklassen, Waldweihnacht, Weihnachtsmarkt und zuletzt die Silvesterparty.

Hervorzuheben seien auch die Unterrichtsstunden, in denen Eberhard Best in vier Klassen der Volksschule von seinen Projekten berichtet habe. Best unterstützt Einheimische in Kenia und Mali beim Bau von Schulen und Ausrüstung dieser Gebäude mit Photovoltaik-Strom, was ein sinnvoller Beitrag zur CO2 -Einsparung sei. 60 Schüler der ersten und zweiten Klassen durften den neuen Verkaufsladen des Aktionskreises besichtigen und lernten viel Neues über faire Produkte. Die Fingerpuppen vom Regenwaldprojekt waren beim Besuch ein besonderer Anziehungspunkt. Erfreut zur Kenntnis nahmen die Mitglieder auch den Bericht der Kassenverwalterin, da in den vergangenen Monaten im neuen Verkaufsladen der Umsatz merklich gestiegen sei.

Dann standen Neuwahlen an. Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) leitete diese routiniert und auf alle infrage kommenden Posten wurden die gleichen Personen wiedergewählt.

In einer nachfolgenden Diskussionsrunde wurden neue mögliche Aktionen und interessante Projekte für das Jahr 2020 erörtert. Hierzu und auch für den Verkauf im neuen Laden sucht der Verein neue interessierte Mitarbeiter. "Helfen macht Spaß - und Spaß macht glücklich", werben die Aktiven um Verstärkung.

Außerdem stärke ehrenamtliches Engagement das Selbstbewusstsein und verbessere die sozialen Kompetenzen. Wer Interesse hat, kann sich bei Familie Ritz in Hemhofen oder Familie Knoll in Röttenbach oder im Verkaufsladen auf dem Rathausplatz melden. red