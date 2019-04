Bewährte CSU-Führung erhielt erneut das Vertrauen

Die CSU in Kasendorf startet mit einem bewährten Team in das Jahr vor der Kommunalwahl. Der bisherige Vorstand wurde im Amt bestätigt. Ortsvorsitzende bleibt Katharina Müller-Sanke, Stellvertreter sind Roland Hübner und Norbert Groß. Als Schriftführer ergänzt Maximilian Krüger das Team, die Aufgabe des Kassiererin übernimmt erneut Romy Wiesner. Gerhard Barth wurde für 35 Jahre in der CSU geehrt.

Ortsvorsitzende Müller-Sanke erinnerte an die Highlights des Jahres - insbesondere die Tour durch die Ortsteile mit Landtagsabgeordnetem Martin Schöffel. Bürgermeister Bernd Steinhäuser sprach über die aktuellen Herausforderungen in der Gemeinde. Als Ehrengäste waren außerdem Nicole Kaiser und Nikolas Stedalmann zugegen. Beide kandidieren auf der Liste für die Europawahl. Nicole Kaiser betonte, wie wichtig es sei, dass sich möglichst viele Menschen bei der Europawahl beteiligen und ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung sei bei der Europawahl nur gut halb so hoch wie bei der Landtagswahl gewesen, ergänzte Nikolas Stedalmann. Dabei ist die Europawahl dieses Mal besonders wichtig, weil mit Manfred Weber erstmals ein Deutscher (sogar ein Bayer) als Kommissionspräsident im Raum stehe. Neben der Europawahl wirft auch die Kommunalwahl ihre Schatten voraus. Der Bürgermeisterkandidat oder die Bürgermeisterkandidatin der CSU wird voraussichtlich im Juli offiziell bestimmt. red