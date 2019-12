Beutelose Flucht aus Tennisheim

Ein unbekannter Täter drang in der Zeit vom vergangenen Montag, 12 Uhr mittags, bis Dienstag, 9 Uhr, in das Vereinsheim des Tennisvereines ein. Der Täter flüchtete zwar ohne Beute, richtete jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Hinweise auf den Täter werden erbeten. pol