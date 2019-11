Beule im Mercedes hinterlassen

Auf dem Parkplatz des DM-Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Stockheim wurde am Mittwochnachmittag zwischen 14.15 und 14.25 Uhr ein grauer Mercedes der A-Klasse beschädigt. Der Halter des Fahrzeugs stellte nach seinem Einkauf fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Stoßstange bzw. den Kotflügel gefahren war und hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht hatte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 09261/5030.