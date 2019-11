Betty Dorberth ist mit 90 aktiv und mobil

Im Alter von 80 Jahren kaufte sich Betty Dorberth ihr erstes kleines Auto. Von ihren Kindern bekam sie zum 80. Geburtstag ein Handy geschenkt. Jetzt feierte die Thüngfelderin ihr 90. Wiegenfest. Dazu kam die ganze große Familie zusammen. Drei Kinder hat die Jubilarin aus ihrer ersten Ehe, vier aus der zweiten. Dazu kommen 16 Enkelkinder und zwölf Urenkel. Der jüngste, Moritz, ist gerade ein Jahr alt.

Auf einem Bauernhof in Thüngfeld geboren und aufgewachsen, war die Jubilarin an Arbeit gewohnt. Als ihr zweiter Mann nach nur acht Jahren Ehe starb, stand sie mit ihren Kindern und einer kleinen Rente allein da. Das jüngste Kind war noch keine zwei Jahre alt. "Die großen Kinder haben auf die kleinen aufgepasst", erinnert sich die jüngste Tochter.

Die junge Mutter musste auf eigenen Füßen stehen. Sie suchte und fand Arbeit bei Adidas. Später arbeitete sie bis zum Ruhestand viele Jahre bei Schaeffler in Höchstadt. Noch heute bewältigt die 90-Jährige ihren Haushalt ohne fremde Hilfe. Auch den Garten, der ihr besonderes Hobby ist, bestellt sie immer noch. Gerne besucht sie den Johanniter-Treff in der Schlüsselfelder Altstadt. Dahin und für andere längere Strecken nutzt die Jubilarin ihren flotten Flitzer, ein Elektromobil. Kreuzworträtsel und Stricken sind ihre weiteren Hobbys. Alljährlich zu Weihnachten beschenkt sie die ganze Familie mit selbstgestrickten Socken. Die Glückwünsche der Stadt Schlüsselfeld überbrachte Bürgermeister Johannes Krapp (CSU). See