"Bettler" bedrängen Frau

Die Polizeiinspektion Neustadt spricht von "vermeintlichen Bettlern", die am Donnerstagnachmittag in der Thüringer Straße unterwegs waren. Es handelte sich um ein Paar im Alter von 44 und 46 Jahren. Dieses trat in der Zeit von etwa 15 bis etwa 16 Uhr im Bereich der Thüringer Straße auf und bedrängte dort eine 48-Jährige so lange, bis sie einen kleinen Geldbetrag spendete. Um an die Spendengelder zu gelangen, zeigten sie zudem einen Zettel, der auf eine vermeintliche Notlage hinweist. Aufgrund ihres aufdringlichen Auftretens verständigten Zeugen die Neustadter Polizei. Die aus Rumänien stammenden Personen hielten sich immer noch im Stadtgebiet auf, als die Polizei eintraf. Beide müssen sich nun wegen ihres "Bettelbetrugs" strafrechtlich verantworten. red