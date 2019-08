Bettina und Gundolf Beck bringen viele eigene Ideen mit

Ein Herzenswunsch vieler Christen, insbesondere in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Strössendorf-Altenkunstadt, geht in Erfüllung, denn am 1. September tritt die neue Pfarrerin Bettina Beck ihren Dienst an. Und sie bringt ihren Ehemann mit, der ebenfalls seelsorgerisch im Dekanat Michelau tätig sein wird, indem er die dritte Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Michelau übernimmt.

Aufmerksame Einwohner haben es bereits gemerkt: Autos mit ungewohnten Kennzeichen standen vor dem Pfarrhaus in Altenkunstadt und in den ansonsten leer stehenden Räumen, sieht man einmal vom Sekretariat ab, herrschte plötzlich wieder Leben. Als hilfsbereite Mitmenschen, insbesondere Jugendliche, mit Hand anlegten und dann gar noch ein Ständchen des Posaunenchors unter der Leitung von Rudolf Ranzenberger erklang, war es allen bewusst: Die neue Pfarrersfamilie Bettina und Gundolf Beck hält Einzug. Sie haben sich beim "Erlernen alter Sprachen" kennengelernt, das Studium in Leipzig und Göttingen sowie das Vikariat in Aschaffenburg gemeistert und danach ihren gemeinsamen Lebensweg begonnen.

Deswegen zog es auch Gundolf Beck, eigentlich ein Ostfriese aus Aurich, nach Bayern und in die bayerische Landeskirche. Als derzeitiger Vikar in der Christuskirche habe er dabei das Teampfarramt besonders schätzen gelernt, wenngleich nach wie vor sein Herz für moderne Gottesdienste und geistliche Musik schlägt, bei denen er ab und an als Gitarrist ebenfalls gerne in die Saiten greift.

Seine heutige Gattin Bettina wurde in Münchaurach geboren und nachdem sie gleich neben der Kirche aufgewachsen ist, bestimmte diese auch ihren Lebensweg. Über die Kindergottesdienstgruppen, die Jungschar, durch viele Projekte mit und für Kinder sowie die Evangelische Landjugend ist sie in die "Kirche hineingewachsen". Nicht von ungefähr kam es deshalb, dass sie sich nach dem Abitur entschied, Pfarrerin zu werden. Verständlich, dass ein Traum für Bettina Beck jetzt in Erfüllung geht. Sie wird in der jahrhundertelangen Geschichte der Kirchengemeinde als erste Pfarrerin von Strössendorf-Altenkunstadt geführt werden. "Auch wenn wir neu sind und unsere eigenen Ideen mitbringen, wollen wir gerne hören und wahrnehmen, was den Mitmenschen an ihrer Kirche wichtig ist und wofür ihr Herz schlägt", so Bettina Beck.

Die Ordination von Bettina und Gundolf Beck in ihr Amt als Pfarrerin und als Pfarrer erfolgt am Sonntag, 22. September, gemeinsam um 14 Uhr in der Johanniskirche von Michelau im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes durch die Regionalbischöfin Dorothea Greiner. Anschließend ist ein Empfang.