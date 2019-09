Bettina Beck wird am Sonntag ordiniert

In einem Festgottesdienst am Sonntag, 22. September, wird in der Johanneskirche in Michelau Bettina Beck von Regionalbischöfin Dorothea Greiner zur Pfarrerin ordiniert. Die junge Geistliche wird künftig die evangelischen Christen in Altenkunstadt und Strössendorf seelsorglich betreuen. Der feierliche Gottesdienst mit anschließendem Empfang beginnt um 14 Uhr. Das Pfarrbüro Altenkunstadt richtet dafür einen Busfahrdienst ein. Abfahrt ist um 12.30 Uhr in Altenkunstadt an der Kreuzbergkirche. Zugestiegen werden kann um 12.35 Uhr in Strössendorf (Brunnen), 12.40 Uhr Weidnitz (gegenüber Firma Boxdorfer) und um 12.45 Uhr in Neuses (Bushaltestelle). Treffpunkt zur Rückfahrt ist um 17.30 Uhr am Gemeindezentrum in Michelau (Neuenseer Straße). bkl