Betrunkener zeigt mehrfach Hitlergruß

Durch ungebührliches Verhalten ist am Dienstagvormittag ein amtsbekannter Mann aus dem Raum Weißenbrunn wiederholt aufgefallen. Am frühen Morgen hatte sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann am Bahnhof in Kronach aufgehalten und nach Angaben eines Zeugen den Hitlergruß gezeigt. Wenige Stunden später ging bei der Polizei erneut eine Mitteilung ein, dass ein Mann rechtsradikale Parolen gerufen und mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll. Es handelte sich in beiden Fällen um ein und dieselbe Person. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.