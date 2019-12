Betrunkener wurde ausfällig

Am Montagnachmittag wurde ein Betrunkener gleich mehrfach auffällig. Zunächst wurde der Polizei durch eine Geschädigte eine Beleidigung gemeldet. Diese hatte sich am Samuel-Sichel-Platz zugetragen. Als die Polizei die Strafanzeige entgegengenommen hatte, wurde bei der Inspektion bereits ein neuer Fall gemeldet. Diesmal befand sich der Beschuldigte in einem Drogeriemarkt an der Friedhofstraße. Nachdem er betrunken im Laden aufgefallen war und zudem einige Kunden verbal attackiert hatte, wurde eine Streife gerufen. Diese traf den Mann an und nahm ihn aufgrund seines aufgebrachten Zustandes und seiner starken Alkoholisierung in Gewahrsam. Wie sich herausstellte, war es auch im Drogeriemarkt zu beleidigenden Äußerungen des Mannes gekommen, sodass auch hier wegen Beleidigung ermittelt werden musste. Zudem kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch zu. pol