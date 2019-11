Betrunkener wirft Motorrad um

Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass im Bereich der Pödeldorfer Straße drei Betrunkene ein Motorrad umgeworfen hatten. An der Einmündung zur Eichendorffstraße konnte eine Polizeistreife die Personen antreffen. Ein unbeteiligter Zeuge war von den Männern angespuckt und angepöbelt worden, weshalb er sich vom Tatort entfernt hatte. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Wie sich herausstellte, hatte ein 32-jähriger betrunkener Mann das Motorrad umgeworfen, so dass an diesem Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden ist. Außerdem hatte der Mann noch sechs Flaschen Schnaps dabei, die er vermutlich aus einem Supermarkt gestohlen hatte. Der 32-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. pol