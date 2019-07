Betrunkener wirft Flaschen auf die Straße

Leichtere Verletzungen zog sich am Mittwoch gegen 1 Uhr ein Fußgänger in der Rosenauer Straße zu, nachdem er von Glasscherben einer zersplitterten Flasche am Fuß verletzt worden war. Die Flasche hatte ein 39-jähriger Coburger von seiner Dachgeschosswohnung auf Gehwege und Straße geworfen. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte in dem Anwesen den Verursacher schnell ermitteln. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem 39-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Unterbindung weiterer Straftaten nahmen Polizisten ihn in Gewahrsam. Vorbeifahrende Fahrzeuge wurden durch die Glassplitter nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt gegen den 39-Jährigen unter anderem wegen Körperverletzung. pol