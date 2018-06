Betrunkener wird ausfällig

pol



Bereits in den ersten Stunden des Heimatfestes wurde ein betrunkener Gast vom Festplatz verwiesen. Er wurde festgenommen und durfte die Nacht in einer Haftzelle verbringen. Der 23-jährige Mann befand sich gegen 21.30 Uhr im Festzelt. Dort wurde er von der Security wegen seines Alkoholkonsums und ungebührlichen Betragens des Festzeltes bzw. Festplatzes verwiesen. Da er sich weigerte zu gehen und die Security und Gäste beleidigte, wurde die Polizei verständigt.Beim Eintreffen der Beamten wurde der Mann von der Security festgehalten. Er war äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen, beleidigte wiederum Leute und versuchte, nach ihnen zu treten. Er wurde daher, um weitere Straftaten zu unterbinden, in Polizeigewahrsam genommen, und aufgrund seiner Aggressivität wurden ihm Handfesseln angelegt.