Bad Neustadt an der Saale vor 14 Stunden

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Ein 26-jähriger Mann kam auf der Strecke von Bad Neustadt in Richtung Wollbach in der Nacht zum Samstag mit seinem Kia von der Fahrbahn ab und schleuderte zwischen der linken und rechten Leitplanke hi...