Betrunkener verursacht mehrere Unfälle

In betrunkenem Zustand verließ ein 79-jähriger Eckentaler am Samstag um 19.15 Uhr eine Gastwirtschaft in Eckental/Forth. Um schneller nach Hause zu kommen, tat der Mann etwas sehr Unvernünftiges. Anstatt zu Fuß zu gehen, setzte er sich in seinen Pkw und fuhr zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug und im weiteren Verlauf gegen einen massiven Gartenzaun, welcher noch auf einen geparkten Pkw fiel. Anschließend entfernte sich der Mann zu allem Übel auch noch von der Unfallstelle. Da seine Personalien bekannt waren, konnte er zu Hause angetroffen werden. Da er erheblich alkoholisiert war, musste er zur Blutentnahme mit in die Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.