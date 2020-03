Betrunkener tritt seinen Kontrahenten

Im Bereich des westlichen Ausgangs am Erlanger Hauptbahnhof ist es am Dienstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen einem 43-jährigen Wohnsitzlosen und einem 34-jährigen Erlanger. Bereits am Vormittag gerieten die Streitenden aneinander. Am Nachmittag eskalierte die Situation bei einem erneuten Aufeinandertreffen schließlich. Der 43-Jährige attackierte seinen jüngeren Kontrahenten mit Fußtritten gegen die Oberschenkel. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Erste Mitteilungen, wonach der Täter mit einem Schlagstock auf das Opfer eingeschlagen hat, bestätigten sich nicht. Ein Schlagwerkzeug wurde nicht aktiv eingesetzt. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Nachdem der Schläger über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste der Mann auf Weisung der verständigten Staatsanwaltschaft einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland für das weitere Verfahren benennen.