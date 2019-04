Betrunkener tritt gegen Auto

Offenbar aus Wut trat am Sonntag ein Betrunkener gegen die Stoßstange eines Autos. Gegen 4.30 Uhr war der 30-Jährige in der Hauptwachstraße mit einer Autofahrerin in Streit geraten, dabei trat er dann gegen deren Pkw. Es entstand ein geringer Sachschaden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Täter einen Wert von 1,52 Promille. Täter stehlen Fahrrad und demolieren Tür Unter einem Vorwand verschafften sich am Samstag gegen 22.45 Uhr drei junge Männer im Alter von erwa 18 bis 20 Jahren Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Memmelsdorfer Straße. Im Anschluss betraten sie den Fahrradkeller und entwendeten ein Mädchenfahrrad (24 Zoll). Beim Verlassen des Anwesens zerschlugen sie die Scheibe der Eingangstüre und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Einer der Tatverdächtigen trug einen auffälligen roten Kapuzenpullover. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Ohne Führerschein unterwegs Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitag in den späten Abendstunden einen 54-jährigen Rollerfahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer vor über zehn Jahren bereits seinen Führerschein aufgrund einer Trunkenheitsfahrt verloren hatte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wertvolle Uhr auf Abwegen Ein 22-Jähriger besuchte am Donnerstagsbend ein Solarium in Hallstadt. Beim Verlassen er Örtlichkeit vergaß er seine Apple Watch. Mehrere Stunden später war die Uhr verschwunden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. pol