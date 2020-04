Betrunkener trat und schlug nach Polizisten

Dreimal wurde die Polizei am Montagabend zu Hilfe gerufen. Ein 27-jähriger Mann soll sich aggressiv verhalten haben und versuchte am Marktplatz, in die Wohnung seiner Ex-Freundin zu gelangen. Bei der zweiten Mitteilung trafen die Polizeibeamten den Mann an und sprachen ihm einen Platzverweis aus. Er schrie wild auf dem Marktplatz herum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Wenig später wurde die Polizei erneut verständigt, woraufhin der 27-Jährige in Gewahrsam genommen werden musste. Als er in den Haftraum der Polizei-Inspektion Lichtenfels gebracht wurde, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er trat und schlug nach den Beamten, weshalb er gefesselt wurde. Anschließend führte ein Arzt die angeordnete Blutentnahme durch. Der Mann erhält Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.