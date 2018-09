Betrunkener tobt sich an Werbeschild aus

Während der Fahrt zu einem anderen Einsatz beobachtete eine Streifenbesatzung der Polizei am Freitag gegen 3 Uhr an der Straße der Residenzen/Ecke Weismainer Straße einen betrunkenen jungen Mann, wie dieser ein Werbeschild einer dortigen Firma so auf den Boden schlug, dass dieses zerbrach. Es entstand ein Sachschaden von 40 Euro. Anzeige folgt.