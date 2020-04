Betrunkener teilt Faustschlag aus

Am Montag gegen 12.30 Uhr gerieten in einer Obdachlosenunterkunft in der Theresienstraße zwei Männer in Streit. Ein 57-jähriger Betrunkener ging in das Zimmer eines 63-Jährigen und versetzte diesem völlig grundlos einen Faustschlag auf den Kopf. Aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens und der Alkoholisierung wurde der Angreifer in Gewahrsam genommen. Das Opfer verletzte sich leicht.

37-Jähriger bedroht anderen Mann Kurze Zeit später kam es in der gleichen Unterkunft zu einer Bedrohung. Ein 37-jähriger Mann betrat ein Zimmer eines Mitbewohners und zog eine Klappsäge aus seinem Hosenbund. Diese Säge hielt der Mann dann bedrohlich nach oben und bedrohte sein Opfer mit dem Tod. Der Angreifer konnte von der Polizei festgenommen werden. Beim Geschädigten konnte dann noch auf einem Tisch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden.

Rauchschwaden in Schreinerei Am Montag kurz vor Mitternacht ging bei Polizei und Feuerwehr die Mitteilung über Rauchschwaden in der Dieselstraße ein. Wie sich herausstellte, wurde dort am Mittag gearbeitet und dabei begann Schleifstaub zu glühen. Dieser entzündete sich erneut, weshalb eine Maschine, Wand und Decke angekohlt wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. pol