Betrunkener teilt Faustschlag aus

Am Donnerstag kurz vor 2 Uhr gerieten zwei betrunkene Männer vor einer Gaststätte in der Oberen Sandstraße in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung verpasst ein 36-Jähriger seinem Kontrahenten völlig grundlos einen Faustschlag. Schlägerei endet mit Tritt in Hintern In der Nacht auf Donnerstag kurz vor 2.30 Uhr waren drei Männer am Gabelmann in eine Schlägerei verwickelt waren. Es kam zu Handgreiflichkeiten, wobei ein Mann zu Boden ging. Der Begleiter des Schlägers trat dann noch den am Boden liegenden Mann in den Hintern. Der Geschädigte zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu. Jedoch muss auch er sich wegen Körperverletzung verantworten, weil er ebenfalls zugeschlagen hatte. Autoscheibe an Ford Transit verkratzt Am Heinrichsdamm verkratzte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, die rechte Seitenscheibe eines weißen Ford Transit. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Autofahrerin landet

in der Nervenklinik Offenbar unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand am Dienstag gegen 16.30 Uhr eine 24-jährige Autofahrerin in der Nürnberger Straße. Die junge Frau war dort auf einem Werkstattgelände gegen eine Öltonne gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet. Nach einiger Zeit kam sie jedoch zur Unfallstelle zurück und fiel dort bei der Unfallaufnahme wegen aggressiven Verhaltens auf. Sie griff die Polizeibeamten und verständige Rettungssanitäter an, letztendlich musste sie in die Nervenklinik eingewiesen werden. Bei der 24-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. pol