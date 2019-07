Beim Verlassen einer Gaststätte in der Innenstadt stürzte ein 68-jähriger Mann Freitagnacht vom Gehweg auf die Fahrbahn. Hier wurde er vom vorbeifahrenden Pkw eines 77-Jährigen erfasst. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen am rechten Arm und linken Bein und musste in der Helios-Frankenwaldklinik behandelt werden. Grund für den Sturz dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Dieser hatte einen Wert von 1,32 Promille. Gegen den 68-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.