Betrunkener Streithahn ist seinen Schein los

Nachdem es am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr in einer Tankstelle im Schlüsselfelder Ortsteil Attelsdorf zu einem Wortgefecht gekommen war, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der Streithahn bereits mit seinem Auto in Richtung Niederndorf weggefahren. Laut Zeugenaussagen soll der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Nach erfolgter Halterfeststellung konnte der 22-Jährige alkoholisiert zu Hause angetroffen werden. Ein durchgeführter Alcotest erbrachte 1,32 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Mann anschließend zur Blutentnahme. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sofort sichergestellt. Der Alkoholsünder wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.