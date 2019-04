Betrunkener Rollerfahrer stürzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine 28-jährige Autofahrerin einen gestürzten Rollerfahrer am Fahrbahnrand liegend gefunden, welcher bewusstlos war. Offenbar war der Radfahrer im Verlauf einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass der 20-jährige Rollerfahrer unter starkem Alkoholeinfluss stand. Der Rollerfahrer erlitt durch den Sturz äußerlich nur Schürfwunden und wurde mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst in die Unfallaufnahme der Chirurgie Erlangen gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Führerschein stellte die Polizei aufgrund des hohen Promillewertes sicher.