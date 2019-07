Betrunkener randaliert

Ein 28-Jähriger hat am Montag gegen 22.30 Uhr auf einer Parkfläche in der Komotauer Straße in Erlangen zwei Autos beschädigt. An einem Fahrzeug demolierte der Mann laut Polizeibericht die Scheibenwischer, an einem zweiten Auto trat er einen Außenspiegel ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Passanten sowie ein Sicherheitsdienstmitarbeiter eines dortigen Unternehmens hielten den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann stand mit zwei Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen den polizeibekannten Erlanger wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. pol