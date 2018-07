Betrunkener Radler verletzt sich am Kopf

Für einen 50-jährigen Fahrradfahrer hat seine Tour am frühen Sonntagmorgen mit einer Strafanzeige und einem Aufenthalt im Krankenhaus geendet. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad die Rote-Kreuz-Straße bergabwärts, als er nach einer Rechtskurve mit einem geparkten Pkw kollidierte. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,68 Promille. Aufgrund seiner Verletzung wurde der Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme stattfand. Gegen den Mann wird nun ermittelt. pol