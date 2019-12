Betrunkener Radler beleidigt Polizisten

Ein 39-jähriger Radfahrer hat am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Erlanger Innenstadt einer Zivilstreife der Erlanger Polizei die Vorfahrt genommen. Als die Beamten versuchten, den Mann auf sein Verhalten hinzuweisen, streckte ihnen dieser den Mittelfinger entgegen. Bei einer anschließenden Personenkontrolle wurde bei dem Radler eine deutliche Alkoholfahne festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. In der Dienststelle echauffierte sich der Mann in seiner Muttersprache weiterhin über die Polizisten. Pech für den 39-Jährigen - einer der Beamten verstand die beleidigenden Äußerungen. pol