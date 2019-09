Betrunkener Radfahrer grölt im Schloss

Auf einen grölenden Fahrradfahrer im Innenhof des Roten Schlosses wurde die Wachbesatzung der örtlichen Polizeiinspektion in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufmerksam. Der 17-Jährige konnte beobachtet werden, wie er mit seinem Fahrrad schwankend Schlangenlinien fuhr und hierbei stürzte. Beim Ansprechen des Radfahrers nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, so dass ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Jugendliche blieb bei dem Sturz vom Fahrrad unverletzt. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. pol