Am Montagabend um 21.25 Uhr fuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer entlang der Inneren Bamberger Straße. Hierbei fuhr er an einem 40-Jährigen vorbei, welcher grundlos nach dem Hinterrad trat, den Radler beleidigte und in seine Richtung spuckte. Der amtsbekannte 40-Jährige hatte einen Promillewert von 1,12 und wurde belehrt.