Betrunkener Mann bespuckt Polizisten

Ziemlich daneben hat sich am Mittwoch ein betrunkener Mann benommen. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil der Mann vor einem Verbrauchermarkt in der Steubenstraße um sich schlug. Bei Eintreffen der Beamten hatten eine Rettungswagen-Besatzung sowie ein Polizist, der gerade nicht im Dienst war, den Mann bereits unter Kontrolle gebracht. Zuvor hatte der Betrunkene einem Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes, der einen Platzverweis erteilt hatte, ins Gesicht gespuckt und in den Bauch geschlagen. Jetzt bespuckte er auch den Polizisten und beleidigte die Beamten immer wieder. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht, wo er in einer Haftzelle ausgenüchtert wurde. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,7 Promille. Es wird jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. pol