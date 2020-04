Betrunkener Lkw-Fahrer eckt an

Ein 46-jähriger bulgarischer Lkw-Fahrer hat in der Nacht zum Samstag im Gewerbepark Gremsdorf zunächst einen Lichtmast und beim Zurücksetzen die Höhenbegrenzung an der Einfahrt zum Outlet-Center beschädigt. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, fuhr er dann zum Parkplatz auf dem Tankstellengelände und überfuhr hierbei mit allen Achsen des Sattelzuges die Bordsteinbegrenzung. Als er dann angesprochen wurde, stieg er stark alkoholisiert aus seinem Führerhaus, was den Mitteiler dazu bewegte, die Polizei zu verständigen.

Die eintreffenden Beamten trafen den Fahrer schlafend im Führerhaus an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Pressebericht der Polizei einen Wert von deutlich über zwei Promille. Folgen des Geschehens neben den versicherungstechnischen Angelegenheiten waren die Sicherstellung des Führerscheines und eine Blutentnahme. Zur Durchführung des Verfahrens wurde eine Sicherheit einbehalten. pol