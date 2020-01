Betrunkener Kraftfahrer fährt auf der Felge

Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr ist mehreren Verkehrsteilnehmern auf der Bundesstraße 2 bei Heroldsberg ein Kraftfahrer aufgefallen, der in Schlangenlinien nur sehr langsam im Bereich Heroldsberg fuhr. Der Mann aus Hamburg musste wenig später die Fahrt mit dem Leihfahrzeug beenden, da der vordere linke Reifen bis zur Felge abgefahren war. Ein Grund, warum der Mann dies über eine längere Strecke offenbar gar nicht bemerkt hatte, zeigte sich nach einem Alkoholtest: Dieser Test ergab über 2,5 Promille Alkohol im Atem. Der Führerschein des Fahrers wurde nach einer Blutentnahme in Uttenreuth sichergestellt