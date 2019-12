Betrunkener grölt rechte Parolen

Passanten haben in der Nacht zum Sonntag gegen 0.15 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein offensichtlich betrunkener Mann in der Erlanger Hauptstraße "Sieg Heil" gegrölt habe. Die Polizeibeamten trafen einen 33-Jährigen an und nahmen den deutlich alkoholisierten Mann vorläufig fest.

Das Fachkommissariat der Kripo Erlangen übernahm die Ermittlungen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. pol