Erlangen vor 15 Stunden

Betrunkener greift Frau zwischen die Beine

In einer Gaststätte in der Erlanger Innenstadt hat in der Nacht zum Sonntag ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim einer jungen Frau zwischen die Beine gegriffen. Deren Mann zog den Täter weg und...