Betrunkener gefährdet sich und andere

Völlig betrunken präsentierte sich ein 55-Jähriger den Polizeibeamten, die ihn nach einer Mitteilung von Verkehrsteilnehmern am Montagabend auf der Staatsstraße zwischen Lichteneiche und Memmelsdorf antrafen. Der Mann war zuvor mehrmals auf die Fahrbahn getorkelt und hatte mehrere Pkw-Fahrer zu scharfen Brems- und Ausweichmanövern gezwungen, bevor er durch einen beherzten Zeugen bis zum Eintreffen der Streife festgehalten wurde. Der 55-Jährige, der wohl seinen Geburtstag zu sehr gefeiert hatte und bei dem ein Alkoholtest einen Wert 2,40 Promille ergab, wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr folgte. pol