Betrunkener Fußgänger reagiert aggressiv

Besorgte Verkehrsteilnehmer teilten Samstag in der Nacht gegen 22 Uhr einen Fußgänger mit, der auf der B 173 von Erlabrück in Richtung Zeyern laufen sollte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten einen 28-jährigen Mann feststellen, der offensichtlich stark betrunken mitten auf der Fahrbahn lief. Er reagierte sofort sehr aggressiv und ignorierte jegliche Anweisungen der Beamten. Als er sich unvermittelt mitten auf die Fahrbahn legte, konnte er gefesselt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung mit über 2,6 Promille und seines aggressiven Verhaltens wurde er zur Dienststelle gebracht und musste die Nacht in der Haftzelle verbringen.