Betrunkener Fußgänger beleidigt Autofahrer

Ein polizeibekannter 20-Jähriger hat am Dienstagabend mehrere Autofahrer in der Bahnhofstraße im Bereich des Busbahnhofes beleidigt. Der junge Mann stellte sich vor mehrere Fahrzeuge und hinderte diese am Weiterfahren. Dabei beschimpfte er die Fahrzeuglenker mit verschiedensten Ausdrücken. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung von 2,0 Promille musste er die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Weitere beteiligte Autofahrer beziehungsweise Geschädigte, die sich bislang noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.: 09741/6060 in Verbindung zu setzten. pol