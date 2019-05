Betrunkener flüchtet nach Unfall

Zu viel Alkohol, nämlich gemessene 2,38 Promille in der Atemluft, hatte am Freitagabend ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer, als er seinen Boliden gegen die Hauswand einer Spielothek in Burgkunstadt setzte und dort einen Schaden von circa 3000 Euro verursachte. Nachdem der junge Mann wohl selbst noch begriffen hatte, dass dies keine so gute Aktion war, fuhr er in seinem Zustand mit dem Pkw über die B 289 in Richtung Marktzeuln/Zettlitz davon. Auch hier war er mit seinem am Heck beschädigten Pkw so unsicher unterwegs - er fuhr in Schlangenlinien -, dass er einer Zeugin, welche hinter ihm fuhr, auffiel. Diese verständigte die Polizei. Der Unfallflüchtige konnte wenig später angehalten werden. Reuig räumte er den zuvor festgestellten Sachverhalt ein, unterzog sich einer angeordneten Blutentnahme und gab seinen Führerschein freiwillig in Verwahrung der Ordnungshüter. Er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, einer Verkehrsunfallflucht und weiteren Delikten verantworten müssen, teilt die Polizeiinspektion Lichtenfels mit. pol