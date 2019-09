Betrunkener Fahrer beleidigt Polizei

Am Mittwochabend wurde die Polizei über einen angetrunkenen Autofahrer bei einer Tankstelle in der Zeppelinstraße verständigt. Beim Eintreffen der Beamten verweigerte der 29-jährige, der betrunken in seinem Auto saß, einen Alkoholtest, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Weil sich der Autofahrer weiter uneinsichtig zeigte und angab, mit seinem Zweitschlüssel weiter sein Fahrzeug fahren zu wollen, musste er in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete der Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Autofahrerin übersieht Radfahrer Beim Rechtsabbiegen von der Memmelsdorfer Straße auf den Berliner Ring übersah am Mittwochmorgen eine Autofahrerin einen 41-jährigen Radfahrer. Der Radler kam nach dem Sturz leicht verletzt ins Krankenhaus. Nach Bremsmanöver ins Krankenhaus Am Mittwochmorgen verlor ein 16-jähriger Mopedfahrer auf dem Münchner Ring aufgrund eines Bremsmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug, weshalb er stürzte. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Skoda braucht neuen Außenspiegel Am Mittwochabend wurde am Oberen Stephansberg ein Dacia-Fahrer dabei beobachtet, wie er dort den Außenspiegel eines Skoda abgefahren hatte und einfach weiterfuhr. Der 26-jährige Unfallfahrer konnte schnell von der Polizei ermittelt werden. Gleich drei Fahrzeuge angefahren Am Mittwoch zwischen 8.05 und 15 Uhr wurden Am Börstig gleich drei dort geparkte Fahrzeuge jeweils an den Seitenspiegeln angefahren. An den Autos entstand Gesamtsachschaden von knapp 1000 Euro. Die Verursacher suchten das Weite. Wer hat den Mini-Cooper zerkratzt? Am Weidenufer wurde zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, die linke Fahrzeugseite eines grünen Mini-Coopers zerkratzt. Der Fahrzeughalterin entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Kotflügel hat jetzt einen Schaden Am Mittwoch gegen 12 Uhr wurde am Graf-Stauffenberg-Platz ein grüner Mini-Cooper am linken vorderen Kotflügel angefahren. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Handtaschendieb langt in Klinikum zu Am Dienstags zwischen 9 und 14.45 Uhr wurde bei der Anmeldung des Klinikums am Michelsberg aus einer dort am Boden abgestellten Handtasche die rote Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag sowie verschiedenen Ausweispapieren im Gesamtwert von etwa 160 Euro gestohlen. pol