Betrunkener Fahranfänger zu schnell: 14-Jähriger verliert sein Leben

Tragisch endete Freitagnacht die fröhliche Johannisfeier einer Gruppe Jugendlicher auf dem Gelände des örtlichen Fußballvereins in Strullendorf. Auf dem Nachhauseweg verlor ein 14-Jähriger sein Leben, als er von einem Auto erfasst wurde.

Es war gegen 23.30 Uhr, als ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem VW Golf Cabriolet vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit den auf Tempo 30 begrenzten Auweg - eine schmale Straße ausgangs eines Wohngebiets - in Richtung Sportplatz befuhr. Zum gleichen Zeitpunkt war dort eine Gruppe Jugendlicher auf dem Nachhauseweg von der Johannisfeier am Sportplatz. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde der 14-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache von dem Fahrzeug frontal erfasst und auf die Straße geschleudert. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste reanimiert werden. Trotz der Bemühungen der hinzugerufenen Rettungskräfte und eines Notarztes verstarb der Jugendliche noch an der Unfallstelle - keine 150 Meter vor der elterlichen Haustür.

Der Fahranfänger verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Cabrio und prallte gegen einen Laternenmast. Er und sein Beifahrer erlitten einen Schock. Beim Unfallfahrer wurden zudem Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Strullendorf war zur Absicherung der Unfallstelle mit zahlreichen Kräften vor Ort. Zur Betreuung der Angehörigen und Zeugen war ein Kriseninterventionsteam am Unfallort. red