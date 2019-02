Betrunkener fährt gegen Schild und Mast

Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Forchheim war in der Nacht zum Freitag gegen 3.10 Uhr mit seinem Audi A4 von Erlangen kommend in Richtung Baiersdorf unterwegs. Am Kreisverkehr auf Höhe von Bubenreuth schaffte er es nicht, in diesen korrekt einzufahren, fuhr ein Verkehrsschild um und stieß anschließend gegen den dortigen Lichtmast. Die Lampe des Lichtmastes fiel herab und am Auto entstand Totalschaden. Der Grund für den Unfall war schnell gefunden. Die Polizisten nahmen bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test am Atemalkoholgerät ergab einen Wert von 1,62 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Der Führerschein wurde sichergestellt. pol