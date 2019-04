Betrunkener erfindet Überfall

Ein 33-Jähriger hat sich in der Nacht zum Karfreitag gegen 3.55 Uhr bei der Polizei Neustadt gemeldet. Er gab an, auf dem Heimweg über den Fußweg zwischen der Burghaslacher Straße und der Straße An der Steige von drei Unbekannten angegriffen und zusammengeschlagen worden zu sein. Das vermeintliche Opfer wurde daraufhin ins Krankenhaus Neustadt zur Versorgung seiner Verletzungen eingeliefert, teilt die Polizei mit.

Verräterische Spuren

Am Tatort stießen die Ermittler auf ein stark demoliertes Fahrrad, das dem Mann gehört. Nach Einschätzung der Ordnungshüter passte das Verletzungsbild nicht zum angegebenen Geschehen, sondern deutet eher auf einen Sturz vom Fahrrad. Da der 33-Jährige offenbar auch erheblich alkoholisiert war, wurde bei ihm vorsorglich ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Aufgrund des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde deshalb eine Blutentnahme angeordnet.

In der Folge wurden über die Osterfeiertage und am Dienstag von den Beamten der Polizei Neustadt Anschlussermittlungen und Anwohnerbefra-gungen durchgeführt. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass es zu keinem körperlichen Übergriff gekommen ist, was das vermeintliche Opfer zwischenzeitlich auch eingeräumt hat. Deshalb erwartet den 33-Jährigen nun ein weiteres Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat. pol